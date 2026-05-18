Attacco di Modena in plenaria Pe domani, passa richiesta di FdI

BRUXELLES, 18 MAG - Il Parlamento europeo ha adottato la proposta di Fratelli d'Italia-ECR di inserire all'agenda della plenaria un dibattito su 'L'attacco contro i cittadini a Modena: proteggere gli spazi pubblici e prevenire la violenza nell'Ue', che avverrà domani pomeriggio. Su 448 votanti, hanno votato a favore 355 eurodeputati, 86 contro e 7 astenuti. L'Europarlamento ha invece respinto l'originaria richiesta della Lega-Patrioti sui fatti di Modena e sulla necessità che "gli Stati membri intensifichino le azioni di contrasto all'islamismo interno e inaspriscano i criteri per la concessione della cittadinanza".

"L'attentato terroristico compiuto a Modena da Salim El Koudri ci sbatte in faccia una verità che troppi in quest'aula continuano vigliaccamente a negare: l'Europa è sotto assedio dell'islamismo radicale. Non parliamo soltanto di minacce esterne, ma di soggetti borderline, psicolabili, fanatici che crescono e si radicalizzano nelle nostre città a causa di politiche di integrazioni fallimentari portate avanti in questi anni. E' già successo in Francia, in Belgio, in Germania, in Olanda. Oggi colpisce l'Italia e chi continua a minimizzare ha una responsabilità politica enorme", afferma l'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, presentando la proposta dei Patrioti, respinta - a dispetto di quella dei Conservatori - dalla Plenaria.