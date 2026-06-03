Al via Ue-Mercosur: la nuova newsletter ANSA tra Europa e America Latina

BRUXELLES - Nasce "Ue-Mercosur, il dialogo con l'America Latina", la prima newsletter dell'ANSA dedicata a cittadini, imprese e istituzioni delle due sponde dell'Atlantico per raccontare sviluppi, opportunità e sfide dello storico accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur.

L'intesa, raggiunta dopo 25 anni di negoziati ed entrata in vigore in via provvisoria il 1° maggio, è ora pienamente operativa. L'accordo coinvolge oltre 700 milioni di consumatori tra i 27 Stati membri dell'Ue più Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, rappresenta circa un quinto dell'economia mondiale e interessa scambi commerciali tra beni e servizi per oltre 150 miliardi di euro l'anno. Numeri che fanno dell'area Ue-Mercosur una delle più vaste zone di libero scambio del pianeta. Sul versante europeo l'accordo eliminerà i dazi sul 90% delle esportazioni verso il Mercosur con oltre 4 miliardi di euro l'anno di tariffe risparmiate dalle imprese europee.