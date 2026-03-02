Sicurezza, scuola, assistenza: a Desenzano la qualità della vita sorride

La Qualità della vita ha ripreso il suo cammino: una presenza che in questo 2026 sarà più corposa che in passato. Ma è ancora presto per svelare le tante, tantissime novità che metteremo in campo. Intanto abbiamo iniziato un viaggio tra i Comuni bresciani, per commentare i dati emersi dalla nostra ricerca ma non solo.

Desenzano è una cittadina sorridente, dice il sindaco. Non per l’immagine da cartolina del lungolago, ma per la qualità dei servizi: sicurezza, scuola, assistenza, spazi pubblici curati. Guido Malinverno rivendica qui la cifra della qualità della vita cittadina: attenzione alla persona prima ancora che ai numeri.

«I turisti aumentano e questo significa che qui si sta bene – osserva – ma la vera sfida non è il numero delle presenze. È garantire servizi all’altezza di Desenzano». Non una delle capitali del turismo, ma «la capitale del Garda». Un ruolo che impone standard elevati e qualità costante nei servizi.

Progetti

La sicurezza resta un presidio costante, in collaborazione con le forze dell’ordine. Ma è soprattutto sul fronte dei servizi alla persona che si gioca il futuro. «La popolazione invecchia e una città come la nostra deve garantire servizi di altissimo livello per anziani e fragili. L’assistenza non significa solo trovare una casa, ma costruire percorsi. È su questo che si misura la qualità della vita». Il tema dell’abitare resta uno dei nodi più delicati. In una città ad alta attrattività turistica, case vacanza e mercato immobiliare incidono sull’accessibilità degli alloggi. I margini di intervento per i Comuni sono limitati, ma l’equilibrio tra residenzialità e vocazione turistica è una delle sfide più complesse. Eventi come il passaggio del Giro d’Italia o le Frecce tricolori hanno portato in città migliaia di persone e acceso i riflettori sul lago. Ma non è su appuntamenti straordinari che si costruisce l’identità urbana. Desenzano, nella visione del sindaco, non vive di picchi occasionali: si sceglie per la qualità quotidiana dei servizi, per la continuità dell’offerta scolastica, sociale e sportiva.

Il sindaco di Desenzano del Garda, Guido Malinverno

Priorità

In cima alla scala delle priorità Malinverno mette tre parole: servizi, sicurezza, pulizia e decoro. Una linea che si riflette negli investimenti sull’istruzione. Negli ultimi anni è stata realizzata una nuova scuola media, mentre la messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici è diventata una direttrice strutturale del mandato: si è partiti dal nido, con la realizzazione di una terza struttura, per poi intervenire sulle scuole materne. «Giovani e famiglie devono trovare risposte concrete».

Accanto alla scuola, lo sport. La nuova pista di atletica di livello internazionale rappresenta uno degli interventi più significativi, insieme al potenziamento degli impianti per calcio, rugby e tennis. «Sport e istruzione sono qualità della vita», ribadisce il sindaco.

Sul fronte delle opere pubbliche, Desenzano ha già vissuto una stagione di trasformazione concreta. Sta per concludersi la riqualificazione del lungolago lato Desenzanino e, lungo diversi chilometri di passeggiata affacciata sull’acqua, la città ha ridisegnato uno dei suoi spazi simbolo, restituendo continuità al fronte lago.

Resterebbe l’ultimo tratto a Rivoltella. E tra le prospettive si inserisce anche il nuovo palazzetto dello sport, in linea con gli investimenti già concentrati su scuole e impianti. Opere che contribuiscono a migliorare la città e la qualità della vita, ma che per Malinverno trovano senso dentro una visione che mette al centro servizi e attenzione alla persona.