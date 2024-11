Qualità della vita, un percorso per scoprire un territorio dai mille volti

Ieri in edicola, oggi online l’undicesimo rapporto targato GdB sulla Qualità della vita, uno strumento per leggere il nostro territorio

2 ' di lettura

Fiori_colore.jpg

Il 26 settembre 2013 così presentavamo la nuova avventura della Qualità della vita: «Un percorso per conoscersi e per conoscere. Un itinerario per discutere e confrontarsi. L’iniziativa che prende avvio con il nostro giornale è nata così, come strumento per leggere il nostro territorio e per porre domande appropriate a chi ne ha la responsabilità, sulla gestione del quotidiano e sulle idee possibili per il governo del futuro». L’undicesima edizione Quella che trovate online è l’edizione numero u