Brescia, una provincia che vive a due velocità

Tra il 2002 e il 2024 la popolazione provinciale aumenta di 152mila residenti ma, se guardiamo ai dati comunali, sono ben 57 i centri nei quali diminuisce la popolazione

4 ' di lettura

Vista nel suo complesso la provincia di Brescia tiene dal punto di vita demografico, economico e sociale. Ma, guardando dentro i numeri, è un popolazione sempre più vecchia e concentrata in alcune aree della provincia, dove i residenti continuano ad aumentare, così come le attività economiche e i servizi, a fronte di vaste aree del territorio provinciale in cui gli abitanti sono sempre di meno, con meno attività economiche e meno servizi. La dinamica demografica All’inizio del 2024 i residenti i