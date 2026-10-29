Giornale di Brescia
Abbonati
Qualità della vita
Qualità della vita

Qualità della vita, la presentazione in diretta della ricerca

Dalle 17.30 l’evento al Museo diocesano: ogni anno il GdB propone un viaggio attraverso sette aree tematiche e ben 21 indicatori per conoscere il livello raggiunto nei 205 Comuni bresciani
La presentazione al Museo Diocesano
La presentazione al Museo Diocesano

È uscita oggi in edicola, gratis con il Giornale di Brescia, la tredicesima edizione della Qualità della vita. Sempre oggi è previsto l’evento di presentazione della nuova edizione della ricerca: l’appuntamento è alle 17.30 al Museo diocesano (evento su invito). A questo link la diretta streaming.

In un mondo sempre più veloce e ingarbugliato, i numeri sono un’àncora per interpretare la realtà. Per contarsi e raccontarsi. Le tabelle, che di anno in anno pubblichiamo nella nostra ricerca Qualità della vita, rappresentano i fenomeni sociali, economici e ambientali del nostro territorio.

Il ricercatore Elio Montanari
Il ricercatore Elio Montanari

Aree tematiche e indicatori

Grazie al lavoro del ricercatore Elio Montanari, proponiamo ogni anno il viaggio attraverso sette aree tematiche (popolazione, ambiente, lavoro, tenore di vita, servizi, sicurezza e tempo libero) e ben 21 indicatori (in continua evoluzione) per conoscere il livello raggiunto nei 205 Comuni bresciani, ma soprattutto il margine di miglioramento su cui ancora si può (e si deve) lavorare.

«Un percorso per conoscersi e per conoscere. Un itinerario per discutere e confrontarsi». Così il 26 settembre 2013 annunciavamo l’avventura della Qualità della vita. Un percorso per conoscersi e per conoscere che non si è mai fermato. E che si rinnova ogni anno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
Qualità della vitaMuseo diocesanoricercaBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...