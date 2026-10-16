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Qualità della vita

Qualità della vita, l’evento il 29 ottobre al Museo diocesano

Nello stesso giorno l’inserto da cento pagine sarà in edicola gratis con il Giornale di Brescia
La presentazione il 29 ottobre alle 17 al Museo diocesano
La presentazione il 29 ottobre alle 17 al Museo diocesano

La data da segnare sul calendario è il 29 ottobre: quel giorno pubblicheremo la tredicesima edizione della Qualità della vita che sarà gratis in edicola con il Giornale di Brescia. Nello stesso giorno ci sarà anche l’evento di presentazione della nuova edizione della ricerca: l’appuntamento è alle 17 al Museo diocesano. Nei prossimi giorni vi racconteremo i dettagli della serata.

In un mondo sempre più veloce e ingarbugliato, i numeri sono un’àncora per interpretare la realtà. Per contarsi e raccontarsi. Le tabelle, che di anno in anno pubblichiamo nella nostra ricerca Qualità della vita, rappresentano i fenomeni sociali, economici e ambientali del nostro territorio.

Il ricercatore Elio Montanari
Il ricercatore Elio Montanari

Aree tematiche e indicatori

Grazie al lavoro del ricercatore Elio Montanari, proponiamo ogni anno il viaggio attraverso sette aree tematiche (popolazione, ambiente, lavoro, tenore di vita, servizi, sicurezza e tempo libero) e ben 21 indicatori (in continua evoluzione) per conoscere il livello raggiunto nei 205 Comuni bresciani, ma soprattutto il margine di miglioramento su cui ancora si può (e si deve) lavorare.

«Un percorso per conoscersi e per conoscere. Un itinerario per discutere e confrontarsi». Così il 26 settembre 2013 annunciavamo l’avventura della Qualità della vita. Un percorso per conoscersi e per conoscere che non si è mai fermato. E che si rinnova ogni anno.

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