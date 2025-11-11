Giornale di Brescia
Qualità della vita

UniCatt, il professor Taccolini: «La qualità della vita è equilibrio»

Francesco Alberti
Il docente e coordinatore delle strategie di sviluppo del polo di Brescia riflette su come cultura, fiducia e legami sociali siano la base del benessere collettivo
Mario Taccolini, prorettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore © www.giornaledibrescia.it
Mario Taccolini, prorettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

L’espressione «qualità della vita» rappresenta un insieme di fattori economici, lavorativi, culturali e ambientali in un determinato contesto urbano. Ma non solo. Ne abbiamo parlato con Mario Taccolini, professore ordinario di Storia economica all’Università Cattolica del Sacro Cuore e coordinatore delle strategie di sviluppo del polo di Brescia. Concorda con chi ritiene che la vivibilità di una città dipenda non solo dai servizi ma anche dalle capacità aggregative e sociali di quella comunità?

