Giornale di Brescia
Abbonati
Qualità della vita
Qualità della vitaGDB+Valsabbia

Preseglie, ritmi lenti e relazioni personali

Verde, boschi e poco traffico per un’alta qualità della vita
Ubaldo Vallini
Una veduta di Preseglie © www.giornaledibrescia.it
Una veduta di Preseglie © www.giornaledibrescia.it

La Qualità della vita ha ripreso il suo cammino: una presenza che in questo 2026 sarà più corposa che in passato. Ma è ancora presto per svelare le tante, tantissime novità che metteremo in campo. Intanto abbiamo iniziato un viaggio tra i Comuni bresciani, per commentare i dati emersi dalla nostra ricerca ma non solo.

A Preseglie la qualità della vita continua ad avere il volto dei piccoli paesi di valle: ritmi più lenti, relazioni dirette tra le persone, un contesto ambientale meno stressato rispetto alla pianura e livelli di sicurezza che restano tra i più alti della provincia.

Nel comune valsabbino vivono circa 1.460 abitanti, con una leggera prevalenza maschile: il 52,1% della popolazione è composta da uomini e il 47,9% da donne. L’età media si aggira attorno ai 46 anni, dato che racconta anche il progressivo invecchiamento della popolazione, fenomeno comune a molti piccoli centri delle aree interne. Uno dei principali punti di forza del paese resta proprio la tranquillità.

Il numero delle denunce è inferiore a 20 ogni mille abitanti, collocando Preseglie tra i Comuni bresciani con la minore incidenza di reati. In realtà dove quasi tutti si conoscono, il tessuto sociale continua ancora oggi a rappresentare una forma naturale di presidio del territorio. Altro elemento positivo è l’ambiente.

La posizione in Valsabbia garantisce livelli di inquinamento generalmente più contenuti rispetto all’area urbana e alla Bassa bresciana. Verde, boschi e traffico limitato contribuiscono a una vivibilità quotidiana che molti grandi centri ormai faticano a offrire. Anche il mercato immobiliare mantiene valori relativamente accessibili: le abitazioni nuove o ristrutturate si collocano nella fascia tra i 2mila e i 3mila euro al metro quadrato, lontano dai prezzi delle località turistiche o dell’hinterland cittadino.

Le criticità però non mancano. La riduzione dei servizi di prossimità, la necessità di spostarsi verso centri più grandi per molte esigenze quotidiane e il progressivo invecchiamento della popolazione restano temi aperti. Molti giovani continuano infatti a lasciare il paese per studio o lavoro, alimentando il rischio di uno spopolamento lento ma costante. Preseglie conserva comunque un equilibrio che altrove si è perso da tempo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Qualità della VitaPreseglie

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoBauletti e valigie: Canella Moto aggiunge KAPPA all’assortimentoBauletti e valigie: Canella Moto aggiunge KAPPA all’assortimento

Allo showroom di Castel Mella arrivano i sistemi di trasporto del marchio di proprietà del gruppo GIVI, eccellenza bresciana

Aree naturali protette del bresciano - Ambienti e percorsiAree naturali protette del bresciano - Ambienti e percorsi

La seconda guida Grafo è dedicata al Parco Alto Garda Bresciano, ai parchi dell’hinterland e della pianura orientale.

SCOPRI DI PIÙ
La prima pagina del GdB come ricordo di una data speciale, da conservare o regalareLa prima pagina del GdB come ricordo di una data speciale, da conservare o regalare

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi.

SCOPRI DI PIÙ