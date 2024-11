Sempre meno neonati nel Bresciano: nel 2023 solo 8.607 bambini

Dal 2009 ad oggi si sono perse oltre 5mila culle, con una differenza che sfiora il -37% su base annua

3 ' di lettura

Diminuisce ancora il numero di nuovi nati nel Bresciano

Scende ancora il numero dei neonati in provincia di Brescia. Nel 2023 solo 8.607 bambini, quasi un centinaio in meno rispetto allo scorso anno, quando i nati furono 8.701, solo 6,8 per ogni mille abitanti. La riduzione della natalità è ormai un dato conclamato che appare inarrestabile. Per restare all’ultimo periodo, i nati nell’anno solare sono stati oltre 13mila l’anno tra il 2006 e il 2010, arrivando toccare, nel 2009, il tetto di 13.636, che corrisponde a oltre 11 nati per ogni mille abitant