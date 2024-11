Invecchia la popolazione bresciana: meno under 15, più over 65

Nel 2002 l’età media della popolazione bresciana era di 41,3 anni, diventati 45,7 al 1° gennaio 2024

3 ' di lettura

Nel Bresciano ci sono in media 176,8 anziani ogni 100 giovani

La popolazione bresciana è ferma, considerando che i residenti in provincia erano 1.256.025 nel 2011 e, all’inizio del 2024, risultano 1.262.271. Ma, dietro questa apparente staticità è cambiata in misura significativa la composizione della popolazione per classi di età. Sono diminuiti i giovani con meno di 15 anni e sono aumentati gli anziani, ossia gli over 65. La linea che rappresenta la popolazione con più di 65 anni, ha una crescita costante: dal 16,8% della popolazione del 2002 al 22,8% de