Consumo di suolo, in quindici anni si è cementificato più di Milano

Elio Montanari

Tra Brescia e hinterland si è costruito su quasi la metà del territorio: il record di Ospitaletto

Una veduta di Ospitaletto, il Comune bresciano con il maggior consumo di suolo rispetto alla superficie totale © www.giornaledibrescia.it

Quasi 3mila ettari di suolo consumato in provincia di Brescia tra il 2006 e il 2022. Questo è quanto emerge dai dati contenuti nel rapporto 2023 dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In questo quadro la provincia di Brescia «vanta» il maggior consumo di suolo in Lombardia tra il 2006 e il 2022 con 2.977 ettari, precedendo Milano (2.421 ettari), Bergamo (1.990 ettari) e doppiando Mantova e Pavia, che consumano meno di 1.500 ettari. Nel quadro nazionale Bresci