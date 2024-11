Nel 2023 la qualità dell’aria è migliorata in tutti i Comuni bresciani

Nessuno dei 205 paesi della provincia ha superato il livello medio di 40 µg/m³

3 ' di lettura

Sono scese in tutti i Comuni le concentrazioni di Pm10 nel corso del 2023

Il 2023 è stato l’anno migliore per la qualità dell’aria e la bella notizia interessa anche il territorio bresciano. Parliamo della polveri sottili, il Pm 10, inquinante che Arpa Lombardia tiene monitorato quotidianamente con le centraline e, in assenza di rilevazioni dirette, grazie ad un modello matematico che esprime la media giornaliera delle polveri sottili in tutti i comuni. Il dato medio giornaliero per ogni comune bresciano per tutti i 365 giorni del 2023 evidenzia una generalizzata ridu