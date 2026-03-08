Botticino, tre frazioni che restano attive

La Qualità della vita ha ripreso il suo cammino: una presenza che in questo 2026 sarà più corposa che in passato. Ma è ancora presto per svelare le tante, tantissime novità che metteremo in campo. Intanto abbiamo iniziato un viaggio tra i Comuni bresciani, per commentare i dati emersi dalla nostra ricerca ma non solo.

Un territorio esteso, abitato da una comunità viva e variegata, il cui tessuto sociale è nutrito da un mondo dell’associazionismo ricco. Si potrebbe tracciare così il profilo di Botticino, comune alle porte della città, escluso dalla viabilità pesante, e che può quindi contare su una bella residenzialità e una capillarità di servizi ancora abbastanza estesa.

Il sindaco di Botticino, Paolo Apostoli

«Il nostro - lo introduce il sindaco Paolo Apostoli - è un comune con una forte identità e con peculiarità non replicabili altrove, che, stante la vicinanza con Brescia, può predisporre di un’offerta locale ben integrata con quella cittadina. La sua conformazione, il suo comporsi in tre frazioni, poi, ha da sempre portato ad avere servizi moltiplicati per tre, e penso soprattutto a quelli educativi».

Mattina, San Gallo, Sera

Tanto a Mattina, quanto a San Gallo e Sera, infatti, vi sono scuole dell’infanzia e primarie, mentre per quanto riguarda la secondaria di primo grado la popolazione scolastica confluisce tutta su Sera: «È oneroso mantenere strutture nelle tre realtà, tuttavia consente anche di preservare quello che è il cuore pulsante delle stesse. Ad oggi abbiamo circa 850 studentesse e studenti, con numeri che, un po’ com’è per tutti i territori, pagano il calo demografico. La popolazione, invece, seppur minimamente, cresce».

Contando circa 11mila persone, 860 delle quali di nazionalità straniera, Botticino è comunità viva, in cui forte è la vocazione per il sociale: «Spesso sento parlare del nostro come di un comune dormitorio, in realtà se si guardano dati del traffico e iniziative proposte la cosa è presto smentita, e forte è la cultura del sociale, della solidarietà, dello sport con oltre 40 associazioni presenti, attive nei vari ambiti, il cui valore è notevole così come la ricaduta sulla comunità che ne riconosce operato e ricchezza»

La superficie sulla quale esse agiscono si estende su 18.5 chilometri quadrati, affatto uniformi, dalla pianura alla collina, dai campi al bosco, dalle cave alla zona industriale: «Il territorio è variegato e presente anche criticità idrogeologiche. Costante è il monitoraggio su aree franose e versanti montani protagonisti di cedimenti, nonché sui corsi d’acqua. E prezioso è il contributo del gruppo di Protezione Civile, con la quarantina di volontari molto preparata e ben formata. Dal punto di vista della sicurezza, poi, la Polizia Locale pattuglia e monitora, anche congiuntamente con i carabinieri, e agisce sulla prevenzione, abbiamo implementato la rete di videosorveglianza, e portato all’attenzione degli organi superiori la problematica dei furti nelle abitazioni».

Economia

Quanto al tessuto economico, nel tempo esso ha mutato le fonti che lo alimentavano: «Settore manifatturiero e tessile preoccupano, perché c’è purtroppo una situazione di difficoltà per le aziende che comporterà anche delle chiusure. Per quanto riguarda il commercio siamo bersagliati da richieste di apertura della medio-grande distribuzione, che penalizzerebbero però le piccole realtà e il commercio di prossimità che resiste. Quanto alle cave, stiamo andando verso le nuove assegnazioni, con affidamenti ventennali che possano dare prospettiva di investimento agli operatori».