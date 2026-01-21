Romano La Russa a Botticino: «Protezione civile eccellente»

«Un centro completo, espressione di ciò che è il volontariato». L’assessore regionale Romano La Russa, in visita nella nostra provincia, ha fatto tappa anche a Botticino al centro polifunzionale sede del locale gruppo di Protezione civile, inaugurato nel giugno scorso.

«Ammetto che è stata una sorpresa trovare una sede e un’organizzazione così complete – ha detto l’assessore dopo la visita agli ambienti accompagnato dal coordinatore della ProCiv Botticino Nicola Busi –. C’è tutto l’occorrente non solo per l’operato dei volontari in emergenza, ma anche per la loro preparazione e la loro formazione. Mi complimento per il lavoro fatto, per aver speso al meglio le risorse».

Cosa c’è

La struttura, che sorge in via Artigianale, a Sera, ed è stata realizzata con un contributo di 780mila euro di Regione Lombardia e oltre 800mila euro di fondi comunali, oltre a ricovero mezzi e attrezzature, è dotata di sala operativa, eliporto, spazi supporto, e sala didattica multimediale da 42 posti. «Non conoscevo questa realtà – si è poi rivolto ai volontari l'assessore – e sono contento di averlo fatto, qui vi è espressione di ciò che è il volontariato, dei sacrifici che si fanno, senza risparmiarsi in alcun modo e questo vi fa onore. Da oggi so, ancor di più, che potrò fare affidamento su un’organizzazione perfetta e pronta a dare il proprio contributo. Grazie quindi a nome mio e di Regione Lombardia».

«Questa sede, avviata dalla precedente Amministrazione – ha poi spiegato il sindaco di Botticino Paolo Apostoli – è per noi prestigiosa eccellenza, una cattedrale che, con il gruppo, vogliamo sia a disposizione del sistema, e un appoggio per gli enti di prossimità: puntiamo ad essere un’università aperta a Provincia e Regione, e anche oltre».