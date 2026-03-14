Angolo Terme scommette sempre più sul turismo

La Qualità della vita ha ripreso il suo cammino: una presenza che in questo 2026 sarà più corposa che in passato. Ma è ancora presto per svelare le tante, tantissime novità che metteremo in campo. Intanto abbiamo iniziato un viaggio tra i Comuni bresciani, per commentare i dati emersi dalla nostra ricerca ma non solo.

Angolo Terme sogna un futuro turistico, facendo base soprattutto sulle sue bellezze naturalistiche, a iniziare dal lago Moro e dal colle Vareno, ma confidando anche in un possibile, ma difficile, rilancio delle terme. Negli ultimi anni il comparto turistico del paese è cresciuto: dopo la pandemia, sono stati superati i 3.500 arrivi all’anno e quasi 16mila presenze, con una crescita di oltre il 40%. E le proiezioni dei flussi riferiscono che, nel futuro, il turismo potrebbe crescere ancora, arrivando a superare 4mila visitatori l’anno.

Una porzione di chi arriva in paese è di origine straniera, in particolare tedeschi, «segno – dice il sindaco Cristian Zanelli – che Angolo viene riconosciuto e apprezzato anche a livello internazionale. Dietro questi numeri ci sono anni di lavoro, investimenti e scelte amministrative».

I maggiori risultati, e investimenti, sono stati sul lago Moro e sulla valorizzazione del colle Vareno, due luoghi che stanno diventando sempre più centrali nello sviluppo di Angolo. Il lago sta crescendo sia sul versante di Darfo sia su quello di Angolo, in tutte e quattro le stagioni, con investimenti anche sui servizi, come sui parcheggi e sulla viabilità. Il Vareno, invece, dopo la decisione di smantellare lo storico impianto di risalita, sta costruendo un nuovo percorso puntando molto sul green.

La progettualità sul parco delle terme è alquanto complessa, richiede tempo, visione e passaggi importanti, oltre che risorse economiche, in un comparto che ha visto molto ridimensionarsi l’utenza.

«Sono convinto – afferma il primo cittadino – che oggi conti la visione, il fatto che Angolo abbia ricominciato a credere nelle proprie potenzialità. Ci sono progetti concreti che stiamo portando avanti, altri che stanno nascendo e altri ancora che oggi sono magari solo un’idea o un sogno. Ma ogni progetto nasce proprio così: da un sogno e da qualcuno che decide di crederci davvero».