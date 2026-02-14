Valcamonica, 24 eventi per rilanciare il turismo: il calendario

Un finanziamento regionale da 171.575 euro, a fronte di un investimento di 240mila, per costruire un progetto unitario di promozione turistica della Valcamonica nel 2026.

Con il progetto «Vivi la Valle Camonica. Dove ogni borgo racconta una tradizione» diciotto Comuni camuni, con capofila Darfo, si sono coordinati per creare un calendario condiviso da 24 eventi, distribuiti tra febbraio e dicembre, con l’obiettivo di rafforzare il brand «Vallecamonica Valle dei segni», aumentarne visibilità e attrattività e favorire la destagionalizzazione.

Le manifestazioni sono state selezionate in base a storicità, capacità di valorizzare nuove sfaccettature del territorio e coerenza con la strategia di destagionalizzazione. Determinante il ruolo del consorzio Thermae&Ski Vallecamonica, che ha curato la definizione, il coordinamento e la gestione dell’iter progettuale e che opererà come cabina di regia in fase attuativa, coordinando i Comuni e la comunicazione.

In agenda

Questi gli appuntamenti in programma:

Febbraio

21 febbraio – Bienno, Via Lucis

Marzo

21-22 marzo – Borno, Street Fest

Aprile

28 aprile-30 maggio – Esine, Maisenzavino

30 aprile-3 maggio – Piancogno, Fiera dei fiori

Maggio

1-3 maggio – Niardo, Festa di Sant’Obizio

24 maggio – Piancogno, In-Arte

Giugno

12-14 giugno – Piancamuno, Music Festival

Luglio

3-5 luglio – Artogne, Mura del suono

10-12 luglio – Artogne, Mura e cultura

3-5 luglio – Braone, Pagine di pietra

7 luglio-1 settembre – Darfo, Alla scoperta della civiltà camuna

17-19 luglio – Borno, Palio di Borno

24 luglio – Lozio, Falià

25-26 luglio – Cimbergo, Semberc medievale

29-31 luglio – Cividate, Civitas Camunorum

Agosto

1-6 agosto – Capo di Ponte, Mostra mercato

6-9 agosto – Breno, Camunerie

10 agosto – Angolo, Notte delle stelle

Settembre

19 settembre – Piancogno, Verso il cielo

20 settembre – Gianico, DegustaGianico

25-27 settembre – Malegno, Festival educante

25-27 settembre – Borno, Transumanza

Ottobre

28-29 ottobre – Gianico, A spasso tra i cortili

Dicembre

18-20 dicembre – Ossimo, Sagra del porsel

Regia unica

«È stata un’esperienza di successo - sottolinea l’assessore in Comunità montana Priscilla Ziliani -, che ha segnato per la prima volta un lavoro realmente integrato tra media e bassa Valle. Abbiamo ottenuto una delle aggregazioni più forti e il finanziamento più consistente del bando».

Per Angelo Dossena, direttore del consorzio, «la promozione funziona quando si lavora come sistema, superando la frammentazione e valorizzando le identità dentro una visione comune». Sulla stessa linea Giuseppe Dadà, assessore a Darfo, che parla di «un segnale concreto di coesione e cooperazione».