Valcamonica, 24 eventi per rilanciare il turismo: il calendario
Un finanziamento regionale da 171.575 euro, a fronte di un investimento di 240mila, per costruire un progetto unitario di promozione turistica della Valcamonica nel 2026.
Con il progetto «Vivi la Valle Camonica. Dove ogni borgo racconta una tradizione» diciotto Comuni camuni, con capofila Darfo, si sono coordinati per creare un calendario condiviso da 24 eventi, distribuiti tra febbraio e dicembre, con l’obiettivo di rafforzare il brand «Vallecamonica Valle dei segni», aumentarne visibilità e attrattività e favorire la destagionalizzazione.
Le manifestazioni sono state selezionate in base a storicità, capacità di valorizzare nuove sfaccettature del territorio e coerenza con la strategia di destagionalizzazione. Determinante il ruolo del consorzio Thermae&Ski Vallecamonica, che ha curato la definizione, il coordinamento e la gestione dell’iter progettuale e che opererà come cabina di regia in fase attuativa, coordinando i Comuni e la comunicazione.
In agenda
Questi gli appuntamenti in programma:
Febbraio
21 febbraio – Bienno, Via Lucis
Marzo
21-22 marzo – Borno, Street Fest
Aprile
28 aprile-30 maggio – Esine, Maisenzavino
30 aprile-3 maggio – Piancogno, Fiera dei fiori
Maggio
1-3 maggio – Niardo, Festa di Sant’Obizio
24 maggio – Piancogno, In-Arte
Giugno
12-14 giugno – Piancamuno, Music Festival
Luglio
3-5 luglio – Artogne, Mura del suono
10-12 luglio – Artogne, Mura e cultura
3-5 luglio – Braone, Pagine di pietra
7 luglio-1 settembre – Darfo, Alla scoperta della civiltà camuna
17-19 luglio – Borno, Palio di Borno
24 luglio – Lozio, Falià
25-26 luglio – Cimbergo, Semberc medievale
29-31 luglio – Cividate, Civitas Camunorum
Agosto
1-6 agosto – Capo di Ponte, Mostra mercato
6-9 agosto – Breno, Camunerie
10 agosto – Angolo, Notte delle stelle
Settembre
19 settembre – Piancogno, Verso il cielo
20 settembre – Gianico, DegustaGianico
25-27 settembre – Malegno, Festival educante
25-27 settembre – Borno, Transumanza
Ottobre
28-29 ottobre – Gianico, A spasso tra i cortili
Dicembre
18-20 dicembre – Ossimo, Sagra del porsel
Regia unica
«È stata un’esperienza di successo - sottolinea l’assessore in Comunità montana Priscilla Ziliani -, che ha segnato per la prima volta un lavoro realmente integrato tra media e bassa Valle. Abbiamo ottenuto una delle aggregazioni più forti e il finanziamento più consistente del bando».
Per Angelo Dossena, direttore del consorzio, «la promozione funziona quando si lavora come sistema, superando la frammentazione e valorizzando le identità dentro una visione comune». Sulla stessa linea Giuseppe Dadà, assessore a Darfo, che parla di «un segnale concreto di coesione e cooperazione».
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Buongiorno Brescia
La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.