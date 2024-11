L’acqua migliore si beve in alta Valcamonica e nella Bassa

Per valutare la qualità dell’acqua abbiamo osservato la concentrazione dei nitrati: per il consumo umano il valore limite di nitrati è di 50 milligrammi per litro

È la geografia del territorio bresciano, come sempre condizionata in misura determinante dall’azione dell’uomo, a dividere la provincia in due campi nell’analisi della qualità dell’acqua pubblica, quella che arriva dentro le nostre case. Tra i tanti parametri chimici e fisici, analizzati puntualmente dall’Ats Brescia e dall’Ats Montagna, partendo dall’analisi dell’acqua nei punti di prelievo, consideriamo solo la presenza dei nitrati nell’acqua. Per valutare la qualità dell’acqua abbiamo, quindi