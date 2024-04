Verso il 25 Aprile, a Rodengo Saiano si discute la la revoca della cittadinanza a Mussolini

In Consiglio comunale la Giunta proporrà invece di conferirla a Vighenzi, vittima dei nazisti

Benito Mussolini ha la cittadinanza onoraria a Rodengo Saiano

In vista del 25 Aprile la comunità di Rodengo Saiano è pronta a fare i conti con il proprio passato. E lo farà in occasione del Consiglio comunale straordinario del 20 aprile, che si terrà in sala alle 9.30, quando verranno affrontati due temi molto importanti: da una parte si discuterà della proposta di conferire la cittadinanza onoraria all’ex segretario comunale Gianbattista Vighenzi, uno dei 10 martiri di Rodengo Saiano fucilati a Corneto per ordine del colonnello Thaler la notte fra il 26 e