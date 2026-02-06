Comunali, a Travagliato il centrodestra potrebbe presentarsi diviso

La rottura definitiva si è consumata lo scorso 12 gennaio in municipio, nella prima riunione di maggioranza al rientro dalle festività. Durante la pausa natalizia Renato Pasinetti, sindaco di Travagliato da dieci anni e pronto a ricandidarsi per il terzo mandato, si era convinto che l’unità della coalizione fosse più importante delle ambizioni personali ed era pertanto disposto a fare un passo indietro in favore del suo vice, Cristian Bertozzi, che da mesi andava dicendo di ambire a sostituirlo sullo scranno più alto del palazzo comunale. Poste sul tavolo le sue condizioni, però, quella sera per Pasinetti e per gli uomini a lui più vicini è arrivata una doccia gelata. Ma andiamo con ordine.

Il prologo

In vista delle prossime elezioni amministrative di primavera, Cristian Bertozzi, già assessore nella prima Giunta Pasinetti, vice sindaco di Forza Italia (in sostituzione di Simona Tironi) nella seconda consiliatura, nel luglio scorso aveva manifestato ai colleghi di maggioranza l’intenzione di candidarsi come sindaco di Travagliato. Una posizione in netto contrasto con quella di Pasinetti appunto, che, forte della riconferma cinque anni fa con oltre il 71% dei voti, era convinto di poter concludere la sua esperienza da primo cittadino proseguendo l’attività, insieme a tutta la sua giunta, per altri cinque anni.

Lo strappo

Il contrasto in seno alla maggioranza, in questi mesi, è stato contenuto, ma la tregua armata è durata poco. E siamo alla sera del 12 gennaio. Quando Pasinetti in Municipio ha informato i consiglieri di voler fare un passo indietro per diventare il vice di Bertozzi, assicurando a quest’ultimo il suo appoggio e quello dei suoi uomini, si è visto licenziare in tronco dal giovane vicesindaco.

Bertozzi avrebbe infatti già sottoscritto un accordo con Graziella Venturi, segretaria locale di Fratelli d’Italia, per la formazione di una squadra che non prevede la presenza né di Pasinetti, né degli uomini a lui vicini. Ergo: in primavera il centrodestra a Travagliato potrebbe presentarsi spaccato. La Lega da una parte, Forza Italia e FdI dall’altra.

La segretaria provinciale della Lega, Roberta Sisti, getta acqua sul fuoco, ma non sembra disposta a rinunciare senza una contropartita. «In primavera ci sono anche le regionali – dice –. La settimana prossima incontrerò i miei omologhi dei partiti di maggioranza. Troveremo la quadra, altrimenti ognuno per la sua strada».