Sirmione, la sindaca licenzia il vice Carrozza: «Non c’è più fiducia»

Mauro Carrozza non è più vicesindaco di Sirmione: la sindaca Luisa Lavelli gli ha ritirato tutte le deleghe, quella di suo vice e pure quelle assessorili.

Nulla nella brevissima nota diffusa ieri pomeriggio dalla prima cittadina lascia trapelare che dietro la scelta si celino motivazioni elettorali. Lavelli sceglie una singola frase per spiegare la sua decisione: «Il venir meno della fiducia nei confronti del vicesindaco e assessore al Turismo, cultura e urbanistica mi porta a ritirare le deleghe a lui affidate».

Sul fatto che invece possano aver influito le amministrative di giugno si interroga l’ormai vicesindaco, che afferma di aver appreso del ritiro delle deleghe dalla stampa: «Non sono in possesso di alcuna comunicazione ufficiale in proposito - scrive Carrozza nella nota diffusa in risposta a quella della sindaca -. Spiace rilevare che un atto amministrativo sia consegnato prima alla stampa che all’interessato. Per esprimere un giudizio attendo il provvedimento e le motivazioni, dovute a me e soprattutto ai cittadini. Come tutti rilevo la coincidenza tra questo atto del sindaco e la notizia della sua ricandidatura ufficiale. Possiamo pensare che per la sindaca siano prioritarie le questioni elettorali e personali rispetto alla continuità delle attività amministrative in corso e quindi alle esigenze della comunità sirmionese che rappresentiamo?».

Quanto alle elezioni, il quadro si sta facendo decisamente nitido: sul tavolo ci sono la candidatura di Marcello Bertoldi (con la civica SiAmo Sirmione) e quella della stessa Lavelli, sostenuta da una lista civica, oltre a quella di Maurizio Ferrari (Ferrari Sindaco). A breve, poi, sarà presentato il progetto del centrodestra che include anche esponenti del mondo civico. A quel punto le liste in campo saranno quattro.

Cosa succederà invece ora in municipio lo spiega la sindaca Lavelli: «Il nuovo assessore a Turismo e cultura sarà Miria Bocchio, la quale già possiede le deleghe a Istruzione e pari opportunità». Quanto al nuovo vicesindaco e alla delega all’Urbanistica, si vedrà nei prossimi giorni.