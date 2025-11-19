Giornale di Brescia
Abbonati
Politica

Quel silenzio della premier Meloni che non chiude il caso col Quirinale

Marco Frittella
La presidente del Consiglio nel corso di un comizio per la chiusura della campagna elettorale nel Veneto ha ritenuto di non intervenire sulla vicenda del presunto «piano per fermarla»
La premier Giorgia Meloni a Padova - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La premier Giorgia Meloni a Padova - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Ci si aspettava che Giorgia Meloni dicesse una parola sulla polemica che ieri ha coinvolto il Quirinale. Ma la premier nel corso di un comizio a Padova per la chiusura della campagna elettorale nel Veneto ha ritenuto - come Salvini ma non come Tajani - di non intervenire: se lo avesse fatto, la questione si sarebbe ufficialmente chiusa. Breve riassunto. La «Verità», giornale di Maurizio Belpietro, «rivela» un presunto e molto arzigogolato «piano» del Quirinale per impedire a Giorgia Meloni di ri

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario