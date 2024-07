Salvini alla festa della Lega di Adro: «Andremo con Patrioti per l'Europa di Orbán»

Il vicepremier Matteo Salvini è intervenuto al teatro Mucchetti, durante l'ultima serata di festa organizzata dal partito nel paese della Franciacorta, e ha confermato che farà parte del nuovo gruppo parlamentare a Strasburgo e Bruxelles, che si sta formando con i partiti nazionalisti ed euroscettici di tutta l'Unione.

Tanti i temi trattati in pochi minuti da Salvini. «In Francia hanno dovuto creare un'alleanza sregolata per battere Marine Le Pen - ha evidenziato -. Nel Regno Unito ha vinto la sinistra e vogliono già aprire i confini ai migranti».

Temi nazionali

Il ministro ha toccato però anche temi nazionali: la riforma della giustizia, il premierato, l'autonomia e il blocco all'immigrazione clandestina sono gli obiettivi principali. Arrivando poi all'evento che ha segnato il nostro territorio negli ultimi giorni. «Io dovrò affrontare il processo di primo grado per aver bloccato una nave - ha spiegato -. Qui c'era una persona già condannata in appello per aver ucciso e sciolto in un forno suo zio libera. La giustizia non può funzionare in questo modo». Il riferimento al caso Bozzoli è fin troppo evidente.