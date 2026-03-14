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Referendum, a Palazzolo incontro di FdI nel giorno del silenzio elettorale

È previsto per sabato 21 marzo: la legge stabilisce dalle ore 24 del venerdì precedente al voto e fino alla chiusura dei seggi siano sospese le attività di propaganda politica
Una campagna per il sì
Una campagna per il sì
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Un incontro pubblico organizzato alla vigilia del voto referendario nel Bresciano accende il dibattito sul rispetto del silenzio elettorale. A promuoverlo a Palazzolo sull'Oglio, per sabato 21 marzo, è l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Paolo Inselvini insieme ai vertici provinciali e cittadini del partito.

L'appuntamento, anticipato da Repubblica.it, viene presentato come un momento conviviale «per un aperitivo e due chiacchiere», è stato reso pubblico con una locandina diffusa online e nelle chat politiche locali.

L'iniziativa cade però nel periodo in cui, secondo la normativa, è previsto il silenzio elettorale in vista delle consultazioni. La legge stabilisce infatti che dalle ore 24 del venerdì precedente al voto e fino alla chiusura dei seggi siano sospese le attività di propaganda politica, come comizi, manifestazioni o iniziative pubbliche finalizzate a orientare il voto degli elettori.

La replica

«È una polemica sterile e vuota di significato – evidenzia l'eurodeputato Iselvini –. Nella locandina non c'è richiamo al referendum, ma portiamo al circolo solo la mia esperienza in europarlamento. Conosco le regole e non mi sarei mai sognato di fare un appuntamento sul referendum nel giorno del silenzio elettorale» ha detto aggiungendo: «Ricordo poi che l'appuntamento è rivolto ai soci ed è in un circolo privato».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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