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Referendum giustizia, Rispoli: «Ora serve senso di responsabilità»

Pierpaolo Prati
Il procuratore generale è soddisfatto dell’esito referendario, invita la magistratura a una riflessione su correntismo e ruolo del pm
Il procuratore generale della Corte d'appello di Brescia Guido Rispoli
Il procuratore generale della Corte d'appello di Brescia Guido Rispoli
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Soddisfazione e senso di responsabilità. Sono questi i concetti sui quali, a scrutinio appena concluso, si sofferma il procuratore generale di Brescia Guido Rispoli. «Sono contento dell’esito del voto perché – spiega Rispoli – gli aspetti negativi della riforma erano di gran lunga superiori a quelli positivi. Le proporzioni restituite dalle urne però non debbono essere accolte con trionfalismi. Anzi».

L’indicazione fornita dagli italiani per il procuratore generale deve semmai imporre «alla magistratura un’attenta e profonda riflessione su due aspetti: sul ruolo delle correnti all’interno del Csm e su quello del pubblico ministero nelle inchieste. Dobbiamo lavorare perché le correnti continuino ad essere laboratori di idee, ma non possano più incidere sulle nomine di uffici direttivi e semi direttivi, ma anche perché il pubblico ministero sia percepito per quello che è, e in concreto fa: ovvero il primo giudice dell’indagato, un magistrato che raccoglie prove anche a suo favore».

Per porre un freno al «correntismo» Rispoli propone nomine basate su graduatorie fissate per legge. «Immagino che si possa ottenere il risultato con una legge ordinaria che stabilisca punteggi e griglie». Il «sì» bresciano per il pg deve stimolare un intervento per cambiare la percezione del pubblico ministero. «è un’indicazione che va colta. La magistratura deve impegnarsi sia ancora più chiaro che il pm lavora anche per l’indagato».

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