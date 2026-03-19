Referendum sulla giustizia, 950mila bresciani chiamati alle urne

Saranno 951.602 i cittadini i chiamati alle urne nella provincia di Brescia per il referendum confermativo del 22 e 23 marzo 2026 (mentre in Italia complessivamente gli elettori sono 50 milioni). Un corpo elettorale in lieve crescita rispetto alla precedente consultazione del giugno 2025, quando gli aventi diritto erano 948.855: oggi si contano dunque 2.747 elettori in più. Il dato segna una sostanziale stabilità della platea elettorale, ma introduce anche una novità: per la prima volta non è più prevista la distinzione tra elettori maschi e femmine.

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La macchina organizzativa

A garantire lo svolgimento delle operazioni di voto saranno 1.172 sezioni elettorali distribuite nei 205 Comuni della provincia, comprese 10 sezioni ospedaliere. Il Comune di Brescia si conferma di gran lunga il principale polo elettorale del territorio, con 203 seggi attivi. Seguono Lumezzane (26 sezioni) e Desenzano del Garda (24), a testimonianza del peso demografico dei centri maggiori.

Anche sul fronte degli elettori, il capoluogo domina nettamente: sono 195.906 i cittadini iscritti nelle liste elettorali di Brescia. Dietro si collocano Desenzano con 29.093 elettori e Montichiari con 26.088. All’estremo opposto si trovano i piccoli Comuni montani: Magasa conta appena 101 elettori, Irma 119 e Valvestino 151. Si voterà domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

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La riforma

Il quesito che gli italiani troveranno sulla scheda chiede di approvare o respingere una legge costituzionale che interviene sull’assetto della magistratura. La riforma riguarda sette articoli della Costituzione – gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 – e introduce la separazione delle carriere tra giudici e pm, con la creazione di due Csm e di una nuova Alta Corte disciplinare. A questo link la guida completa, con tutte le novità che verrebbero introdotte qualora venisse confermata.