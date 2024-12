Politica e comunicazione, il linguaggio breve è il nuovo potere

Saper comunicare bene ha molto a che fare con le serie tv, oltre che con la capacità di riassumere i concetti di valore: ne parla il bresciano d’adozione Federico Stefanelli in questa intervista

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni

La politica oggi ha contenuto, ma più di tutto ha una forma. Questa forma si chiama comunicazione politica. In alcuni casi si sovrappone alla comunicazione elettorale, ma non necessariamente coincide con essa. In ogni caso, nella società odierna questa comunicazione politica ha un peso notevole. Se non si comunica bene – e se quindi non si ottiene l’appoggio delle persone – non si può governare bene, perché di fatto non si ha la possibilità di farlo. Velocità Se la comunicazione ha acquisito sem