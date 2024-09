Dall’aeroporto all’acqua, le opere ancora in stallo nel Bresciano

Settembre è il mese in cui tornano a pieno regime le agende territoriali bresciane e puntualmente risbucano tormentoni intramontabili ancora in cerca di risposte concrete

3 ' di lettura

L’aeroporto di Montichiari

Gli elenchi sono chilometrici e, in alcuni casi (non sporadici), «trascinano» nella pagina del nuovo anno amministrativo bresciano vecchi propositi ingombranti: un po’ perché si tratta di operazioni mastodontiche (economicamente parlando), un po’ perché fanno parte ormai da parecchio tempo della categoria delle «opere incompiute» (alias: i tormentoni intramontabili nelle diatribe politiche). Settembre rimette in moto a pieno regime anche le agende territoriali bresciane, tra sfide non più rinvia