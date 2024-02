«Oltre», il libro dell’eurodeputata bresciana Stefania Zambelli

L’eurodeputata bresciana di Forza Italia Stefania Zambelli ha presentato oggi al Parlamento europeo il suo libro dal titolo «Oltre: una storia di speranza dall’Italia all’Europa». In questa nuova pubblicazione, l’onorevole Zambelli racconta il suo percorso, dai primi problemi con la dislessia durante gli anni scolastici, alle battaglie contro il cancro, fino alla sua elezione al Parlamento Europeo. La sua passione per la politica - viene spiegato nel volume - è stata un motore che l'ha spinta oltre i suoi limiti personali, facendo della politica uno strumento per il servizio e il cambiamento sociale.

«Nel mio libro parlo della mia vita e anche della mia terra - ha spiegato nel corso della conferenza stampa l’on Zambelli -, quella del lago di Garda: per questo territorio mi impegno, a partire dalla difesa dagli schemi di etichettatura del vino che avrebbero danneggiato il patrimonio vitivinicolo dell'area».

«Oltre», ha affermato Zambelli, «è un invito a credere nelle proprie capacità, a perseguire i propri sogni e a non arrendersi di fronte alle avversità».