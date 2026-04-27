Addio a Daniele Roscia, tra i primi leghisti in provincia di Brescia

È morto a Vobarno Daniele Roscia, 72 anni, tra i primi protagonisti della Lega Nord in provincia di Brescia. Diplomato ragioniere, aveva aderito alla Lega Lombarda nel 1989, costruendo il suo percorso politico accanto a Umberto Bossi.

La vita

Roscia aveva mosso i primi passi nelle istituzioni nel consiglio comunale di Salò, per poi diventare segretario provinciale della Lega a Brescia tra il 1992 e il 1993. È stato per due mandati anche sindaco di Gargnano.