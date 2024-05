Loggia, nuove deleghe ai consiglieri comunali Giuffredi, Labaran e Tomasini

La sindaca di Brescia Laura Castelletti ha deciso di affidare alcune deleghe ai consiglieri comunali Laura Giuffredi, Raisa Labaran e Francesco Tomasini.

La consigliera Laura Giuffredi (Pd) farà parte dell’Ufficio di Presidenza della Consulta per l’Ambiente e sarà referente per le attività del Comune volte alla valorizzazione del Monte Maddalena, riferendo all’assessora Camilla Bianchi, cui compete l’eventuale presentazione di proposte agli organi collegiali competenti.

La consigliera Raisa Labaran (Civica Castelletti) sarà referente per le attività del Comune nell’ambito delle politiche per la sanità, facendo riferimento all’assessore Marco Fenaroli, cui compete l’eventuale presentazione di proposte agli organi collegiali competenti.

Infine, il consigliere Francesco Tomasini (Azione) sarà referente per le attività del Comune in ambito culturale, per il Sistema Bibliotecario Urbano, per la Rete Italia Langobardorum, per il Centro Culturale C.Ar.ME e per le attività del Museo di Scienze, riferendo alla sindaca, cui compete l’eventuale presentazione di proposte agli organi collegiali competenti.