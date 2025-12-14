Giornale di Brescia
L’Italia alla prova della dottrina Trump

Roberto Chiarini
Non più America First ma America Only. Una progressione dell’isolazionismo nazionalista, portato all’estremo, che sfocia in un disimpegno Usa in campo internazionale
Giorgia Meloni sul palco della Festa di Atreju a Roma - Foto Ansa/Riccardo Antimiani © www.giornaledibrescia.it
La «Strategia di sicurezza nazionale», elaborata dal governo statunitense, mette nero su bianco quello che Trump ha più volte enunciato. Se restava un margine di incertezza sugli orientamenti della maggiore potenza mondiale ora la nuova dottrina Usa in tema di politica estera ha ricevuto il crisma dell’ufficialità. Non solo: per certi versi, tale documento conferisce all’indirizzo di politica estera un carattere di ancora maggiore radicalità. La nuova dottrina Trump e l’Europa come nemico Non pi

