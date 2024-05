Lancini: «L’Europa è un’opportunità, ma deve pensare a cittadini e imprese»

L’eurodeputato leghista cerca la terza elezione: «Nessuna alleanza con chi ha sostenuto von der Leyen»

Rovatese di nascita, leghista della prima ora (anzi, «della primissima», come vuole precisare lui) e sindaco di Adro per un decennio. Lì dove è balzato agli onori delle cronache para-politiche per aver adornato con decine di Soli delle Alpi il nuovo polo scolastico del Comune che fu intitolato a Gianfranco Miglio con strascico polemico nazionale. Europarlamentare da quasi un mandato e mezzo (vola a Bruxelles il 17 aprile 2018 dopo le dimissioni di Matteo Salvini, che viene eletto senatore, poi a