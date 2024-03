La Camera ha approvato il nuovo codice della strada

La Camera ha dato il via libera stamattina al disegno di legge sul codice della strada con 163 sì, i voti contrari sono stati 107. Il testo ora passa all’esame del Senato.

Il disegno di legge interviene direttamente su alcune norme del codice della strada, inasprendo tra le altre cose le misure di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol (prevedendo anche l’installazione dell’alcolock) e di stupefacenti (il reato scatta a prescindere dalla verifica dello stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze).

«Il disegno di legge sulla sicurezza stradale – ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini – prevede più rigore per chi sbaglia, quindi ritiro della patente per chi guida ubriaco, drogato, per chi abbandona animali, per chi usa il telefonino. Dobbiamo assolutamente ridurre quel numero superiore ai tremila morti sulle strade italiane che è una città che scompare ogni anno. Da ministro dei trasporti voglio arrivare alla fine del mio mandato con strade più moderne, larghe, più sicure e meno morti sulla strada».

Patente e animali

Il testo che adesso dovrà essere approvato anche dal Senato prevede poi la sospensione breve della patente a seguito di una serie di infrazioni gravi (come la guida contromano) e in relazione al «patrimonio» dei punti ancora disponibili, mentre risultano inasprite le sanzioni, con il prolungamento del periodo di sospensione della patente, nei confronti dell'utilizzo alla guida di smartphone o altri dispositivi.

Il disegno di legge impone una stretta anche nei confronti di abbandona gli animali in strada: rischia fino a sette anni di carcere chi, con tale comportamento, causa incidente stradali con morti, feriti o lesioni personali gravi o gravissime.

Neopatentati e registri

Tra le misure di carattere amministrativo figurano l’istituzione al ministero delle Infrastrutture del registro delle agenzie telematiche che erogano prestazioni di consulenza automobilistica, l’innalzamento delle limitazioni alla guida per i neopatentati ed estende da 1 a 3 anni la durata del divieto di guida imposto relativamente ad alcune categorie di veicoli in relazione alla loro potenza (mentre scende in alcuni casi l’età necessaria per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone).

Autovelox

Un articolato pacchetto di innovazioni del codice riguarda gli autovelox. In particolare, in caso di più violazioni entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario, non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, ma l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo. Anche nei canali di Venezia sarà possibile accertare e sanzionare la velocità dei natanti grazie al «barcavelox».

L'uso autovelox per i controlli dalle aree Ztl verrà sottoposto a una serie di limitazioni (e l'istituzione di nuova aree a traffico limitato dovrà essere sottoposta al parere vincolante dei prefetti).

Monopattini e passaggio con il rosso

Arriva quindi per i tutti i conducenti di monopattino l’obbligo del casco, del contrassegno e di polizza rc, insieme al divieto di uscire dai centri urbani. Mentre si ampliano le possibilità di circolazione per motocicli, termici ed elettrici, su strade extraurbane e autostrade.

Viene poi potenziato il sistema di verifica della copertura assicurativa mediante l’incrocio dei dati derivanti dalle sanzioni, anche quelle per il passaggio con il rosso. La delega, il cui esercizio è fissato in 12 mesi, riguarda la revisione e al riordino della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale. Sono previsti 4 principi di carattere generale e 27 criteri direttivi specifici.