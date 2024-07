Il Consiglio provinciale ha approvato l’assestamento al bilancio di previsione

Ultima seduta oggi, prima delle vacanze per il Consiglio provinciale che ha approvato l’assestamento al bilancio di previsione 2024-2026.

L’avanzo di amministrazione

I conti del Broletto restano in pareggio nel 2024, nonostante uno squilibrio di bilancio che però viene coperto con l’avanzo di amministrazione. Gianluca Cominassi, consigliere delegato al Bilancio, ha spiegato la rimodulazione di spese e entrate. Ci sono stati ad esempio centomila euro di maggiori uscite a seguito di una perdita di acqua decisamente importante ora risolta e 1 milione e 887 mila euro per spese legali. Oltre ai tagli per la spending review e spese in più per il fondo gestione istituti scolastici e per la presidenza per spese di natura istituzionale. «Lo squilibrio di 3 milioni e 600 mila euro sarà coperto con l’avanzo di amministrazione e quello del contenzioso», ha sintetizzato Cominassi.

Le varianti

Sono state licenziate inoltre le varianti semplificate al Piano Territoriale di coordinamento provinciale su richiesta dei Comuni di Passirano, Urago d’Oglio, Borgosatollo, Provaglio d’Iseo e Castenedolo. Disco verde anche alla terza variazione al Dup, documento unico di programmazione 2024-2026. È stato approvato infine il nuovo regolamento del Consiglio provinciale, elaborato alla luce della riforma delle Province e delle novità tecnologiche intervenute nel corso degli anni.