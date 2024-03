Il Consiglio comunale dei ragazzi al lavoro su cultura e sport

Piccoli consiglieri al lavoro su cultura e sport. La seconda seduta dell’anno del Consiglio comunale dei ragazzi (Ccr), che si è svolta stamattina nel salone Vanvitelliano in Loggia, aveva all’ordine del giorno la scelta di uno o più temi su cui elaborare un progetto da proporre all’Amministrazione «senior»: «L’obiettivo è fare arrivare sul tavolo degli assessori alcune proposte che vengano dai ragazzi e rispecchino come loro vedono la città», spiega Vera Brunelli, educatrice della cooperativa Il Calabrone che si occupa di coordinare le sedute del Ccr.

Alla fine, i 44 consiglieri presenti oggi hanno votato a maggioranza cultura (16 voti) e sport (10) quali argomenti su cui ideare, nelle prossime sedute di Giunta e Ccr, un progetto da portare sulla scrivania della sindaca di Brescia Laura Castelletti (che ha delega alla cultura) e dell’assessore allo sport Alessandro Cantoni, che ne valuteranno la fattibilità. Il prossimo Ccr sarà il 23 aprile.

La composizione

Il Consiglio comunale dei ragazzi è composto da 50 ragazzi da 36 scuole elementari e medie bresciane, e ha durata biennale. Quello attuale è stato eletto lo scorso ottobre, i candidati erano tutti di quarta elementare e di prima e seconda media, in modo da garanre continuità tra percorso scolastico e ufficio di consigliere. Come per i grandi, ci sono Giunta, assessori, presidente del Consiglio comunale e sindaco.

La prima cittadina ora in carica è Maria Vittoria Belleri, 9 anni, studentessa dell’Audiofonetica (qui una sua intervista per il Giornale di Brescia).

Parallelamente alle sedute del Ccr, i baby consiglieri stanno anche lavorando a un progetto con AmbienteParco, approvato nella seduta del Consiglio del 22 gennaio: la realizzazione, con l’aiuto di un videomaker, di cinque video su temi e target scelti dai ragazzi a partire da alcuni articoli della Convenzione Onu dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989). Il primo laboratorio si è tenuto al Mo.Ca. il 22 febbraio, prossimo appuntamento il 28 marzo alle 15.