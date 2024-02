Il centrosinistra dice no al ricordo di Navalny in aula, poi va alla fiaccolata

In Consiglio comunale Azione si astiene dal voto. Il centrodestra accusa: «Assurdo», la maggioranza replica: «La destra piuttosto condanni Putin»

4 ' di lettura

Un momento di dialogo nella maggioranza in Loggia durante il Consiglio comunale - Foto Christian Penocchio

È un momentaccio per la coalizione di centrosinistra seduta nel Consiglio comunale di Brescia. Sembra avere perso il tocco: non tanto quello amministrativo, quanto quello delle dinamiche (e delle tattiche) d’Aula. L’ultimo capitombolo ha sortito un epilogo politico al confine del paradossale ed è questo: Fratelli d’Italia, Civica Rolfi, Lega e Forza Italia hanno votato a favore della commemorazione (tradotto: un minuto di silenzio in Aula e l’eventuale organizzazione di una fiaccolata) in ricord