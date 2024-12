Francia, il governo Barnier è caduto. La mozione di sfiducia ha fatto il pieno dei voti del Nuovo Fronte Popolare di sinistra, che l’aveva proposta, e del Rassemblement National di estrema destra insieme ai seguaci dell’ex Républicains Eric Ciotti, che l’hanno firmata con loro.

Leggi anche La virata a destra del governo Barnier

La mozione e l’annuncio

La mozione è passata con 331 voti favore, la maggioranza era fissata a 289.

L’annuncio è stato dato in Assemblée Nationale dalla presidente dei deputati Yael Braun-Pivet. Mathilde Panot, capogruppo de La France Insoumise, ha preso immediatamente la parola davanti alle telecamere, affermando che «Macron se ne deve andare» e che il partito di Jean-Luc Mélenchon è pronto ad «andare al potere con un programma di rottura» con il passato. «L'inevitabile censura è arrivata per Barnier in tre mesi, e Macron non durerà tre anni», ha aggiunto su X il leader della formazione di sinistra radicale lo stesso Jean-Luc Mélenchon.

La censure inéluctable a eu lieu. Même avec un Barnier tous les trois mois, Macron ne tiendra pas trois ans. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) December 4, 2024

I risvolti

Quello di Barnier è il primo governo a essere sfiduciato dal 1962 (e il secondo in tutta la Quinta repubblica francese), quando la stessa sorte era toccata all’esecutivo di Georges Pompidou.

Marine Le Pen ha detto che «lascerà lavorare» il prossimo premier a una manovra finanziaria «accettabile per tutti». Con toni moderati in tv, ha spiegato che la caduta di Barnier «non è una vittoria», ma di aver «fatto la scelta di proteggere i francesi. Non c'era altra soluzione», ha detto, aggiungendo di «non averla presa a cuor leggero».

Secondo lei, «Michel Barnier non ha ascoltato le opposizioni quando metteva a punto la sua manovra».

Emmanuel Macron si rivolgerà alla nazione domani – giovedì – alle 20. Lo ha reso noto l’Eliseo.