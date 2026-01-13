Forza Italia e Brescia Civica chiedono di sostenere il popolo iraniano

«Alla luce delle notizie drammatiche che continuano ad arrivare dall’Iran, dove la repressione delle proteste per la libertà ha assunto contorni sempre più violenti e sanguinosi, rivolgiamo un appello pubblico e formale alla sindaca Laura Castelletti, a Roberto Rossini, all’intero Consiglio comunale di Brescia, alle Istituzioni bresciane e alle organizzazioni sindacali, affinché venga indetta una manifestazione pubblica di sostegno al popolo iraniano».

Il comunicato

Così il centrodestra in Loggia, a esclusione di Fratelli d’Italia e Lega, invita a prendere una posizione , magari con una manifestazione pubblica che «rappresenterebbe un segno concreto di sostegno al popolo iraniano e, al tempo stesso, un richiamo forte ai valori fondanti della convivenza civile».

Il comunicato stampa, firmato da Paolo Fontana (Forza Italia), Massimiliano Battagliola e Giovanni Viviani e Federico Sai (Brescia civica) parla di donne e uomini che «stanno pagando con la vita la richiesta di diritti fondamentali, libertà civili e dignità umana». Per questo sottolineano che Brescia «è chiamata a non restare indifferente», ma non si tratta di «uno schieramento politico», piuttosto di «un atto di responsabilità istituzionale e morale: un momento unitario, pacifico e partecipato, attraverso il quale la città di Brescia possa esprimere con nettezza la propria vicinanza a chi oggi subisce repressione e violenza».

Le risposte

L’appello è stato accolto con favore dalla direzione provinciale di Azione Brescia, che rilancia l’invito del segretario nazionale Carlo Calenda affinché «tutte le forze politiche e sociali si uniscano in una manifestazione pubblica di solidarietà al popolo iraniano».

Il comunicato di Azione Brescia prosegue: «Quello che serve oggi non è una gara di intestazioni, ma un gesto chiaro, unitario e visibile da parte dell’intera comunità cittadina. Una manifestazione che parli a nome di Brescia. La difesa dei diritti umani non è una bandiera di parte. È il fondamento stesso della nostra convivenza democratica».

Lo stesso vale per il Partito Liberaldemocratico Brescia, che in una nota esprime piena solidarietà al popolo iraniano, in particolare alle donne e agli uomini che da anni lottano per libertà, diritti civili e dignità, spesso subendo repressione e violenza. In linea con quanto chiesto dal centrodestra, il Pld sostiene l’organizzazione di una manifestazione pubblica anche a Brescia, aperta e inclusiva, per dare un segnale concreto di vicinanza e sostegno.