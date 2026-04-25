Deposito delle liste, la prima giornata si chiude a quota 32

Trentadue liste in dieci Comuni. Altre due verosimilmente in arrivo oggi. E una, data per certa fino a ieri pomeriggio, fortemente in dubbio. Il tutto per un totale che oggi potrebbe attestarsi a quota 34 (liste) a sostegno di 23 aspiranti sindaco.

Questi i numeri della prima giornata di deposito delle candidature nei dieci Comuni bresciani interessati dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio prossimi.

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La giornata

Ieri gli uffici municipali sono stati aperti dalle 8 alle 20, oggi, nella giornata festiva del 25 Aprile, lo saranno ancora dalle 8 a mezzogiorno. A quell’ora il quadro sarà completo e gli elettori (poco più di 66mila) avranno tutti gli elementi per orientare le loro scelte.

Salvo sorprese delle ultime ore, si va verso sei duelli (a Capriano del Colle, Corte Franca, Lonato, Mura, Quinzano d’Oglio e Roncadelle), due sfide a tre (a Magasa e a Travagliato), un confronto a quattro (a Rovato) ed una corsa solitaria (a Cellatica).

Ieri, intanto, di sorprese se ne sono registrate un paio. Una nell’Alto Garda, a Magasa, il Comune più piccolo della provincia bresciana con i suoi 102 abitanti (rilevazione Istat al 1° gennaio 2025): oltre alle due attese, è uscita allo scoperto anche la lista di Fratelli d’Italia, così da delineare un triello nelle urne che apriranno tra un mese. L’altra sorpresa arriva dalla Bassa, da Travagliato, dove la lista «Travagliato Stellato» potrebbe non farcela a formalizzare la sua partecipazione al voto. L’aspirante sindaca Miriam Rossella Delbarba, infatti, ieri ha parlato di un «problema tecnico» che ha impedito il deposito della lista, una civica sostenuta dal Movimento 5 Stelle. Oggi vedremo se si risolverà, altrimenti spazio alla contesa a tre fra Bertozzi, Pasinetti e Trainini.

Le «capitali»

Il maggior numero di liste, com’è naturale, si registra a Rovato e Lonato, i due Comuni con oltre 15mila abitanti nei quali il candidato sindaco può avere il sostegno di più liste. Così nella capitale della Franciacorta, con quattro contendenti annunciati alla fascia tricolore, saranno dieci le formazioni a sostenerli (nove depositate ieri, una in arrivo oggi), mentre sul Garda se ne conteranno sette (sei già presentate, una attesa stamattina) per due aspiranti sindaco. Rovato, peraltro, è l’unico Comune bresciano che potrebbe finire al ballottaggio, in calendario il 7 e l’8 giugno.

Una nota a parte va dedicata a Cellatica, dove il candidato sindaco con ogni probabilità sarà uno solo. L’attuale vicesindaco Marco Grassini ha depositato ieri la sua lista, altre non se ne vedono all’orizzonte: la sfida per lui sarà raggiungere il quorum del 40% dei partecipanti al voto.