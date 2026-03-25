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Daniela Santanchè si è dimessa da ministra del Turismo

«Ad oggi il mio certificato penale è immacolato», scrive nella lettera inviata alla premier Giorgia Meloni
L'ex ministra Santanchè in via Ada oggi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
L'ex ministra Santanchè in via Ada oggi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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Daniela Santanchè si è dimessa da ministra del Turismo. Giorgia Meloni, si era appreso in mattinata da una nota di Palazzo Chigi in seguito alle dimissioni di Bartolozzi e Delmastro, auspicava che,« sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa» dalla ministra Santanchè. Nella stessa nota la premier esprimeva «apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione».

«Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione», scrive Santahcè nella lettera di dimissioni alla premier Meloni in cui tra l’altro dice: «Mi premeva e mi preme sottolineare che ad oggi il mio certificato penale è immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione non vi è nemmeno un semplice rinvio a giudizio».

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