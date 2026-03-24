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Governo: si dimettono Bartolozzi e Delmastro, ora rischia Santanchè

Il sottosegretario: «Pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza: lo faccio nell’interesse della Nazione»
L'ormai ex sottosegretario Andrea Delmastro - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
L'ormai ex sottosegretario Andrea Delmastro - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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Terremoto nel governo dopo la vittoria del «No» al referendum sulla giustizia: il capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi e il sottosegretario Andrea Delmastro, dopo un colloquio con il ministro Carlo Nordio negli uffici di via Arenula, hanno rassegnato le loro dimissioni.

Le dichiarazioni

«Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia – ha confermato Delmastro –. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio».

Rischia anche Santanchè

La ministra Daniela Santanchè - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La ministra Daniela Santanchè - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il terremoto potrebbe toccare anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè. La premier Giorgia Meloni starebbe infatti valutando attentamente le situazioni dei componenti di governo con casi giudiziari aperti. Fonti vicine a Santanchè assicurano che non ci sono problemi, ma all’interno della maggioranza si rincorrono le voci secondo cui la posizione della ministra è in bilico. A processo a Milano per presunto falso in bilancio su Visibilia e indagata per un’ipotesi di bancarotta, l’esponente di FdI già a inizio 2025 era finita sulla graticola.

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Argomenti
Giusi BartolozziAndrea DelmastrogovernodimissioniRoma
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