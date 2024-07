In Consiglio comunale si parla di alloggi universitari e sicurezza

Sono due dei temi all’ordine del giorno per l’appuntamento lampo convocato in Loggia: si può seguire qui dalle 17 in streaming

1 ' di lettura

Il consiglio comunale in Loggia (foto di aprile) - Foto © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Il tema degli alloggi universitari, qualche pratica urbanistica per sbloccare iter e permessi sul fronte servizi e la liquidazione della società Nuovi trasporti srl. Questi i temi al centro del Consiglio comunale lampo convocato per questo pomeriggio dal presidente dell’Aula Roberto Rossini. L’appuntamento in Loggia (che si può visionare anche qui in diretta streaming) è a partire dalle 17. E tutti gli occhi sono puntati non tanto sulle delibere, quanto sulla prima mozione all’ordine del giorno. A presentarla è il centrodestra con Carlo Andreoli primo firmatario e torna centrale uno dei temi su cui lo scontro tra maggioranza e opposizione è più agguerrito: la sicurezza. L’opposizione propone infatti l’introduzione della figura del «volontario per la sicurezza».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia