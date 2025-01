Pierluigi Bersani: «Il Pd si apra a personalità liberali e civiche»

«Bisogna dare vita a un manifesto essenziale di valori e di proposte per un’alternativa che metta in moto un percorso per il Paese». A lanciarlo dal palco del Der Mast di Brescia è Pier Luigi Bersani durante l’iniziativa «Qualcosa di sinistra» organizzata dalla consigliera regionale in Lombardia Miriam Cominelli, che ha introdotto la mattinata.

Allargare il partito

Sulla necessità di allargare il partito, Bersani non ha dubbi: «C’è l’esigenza dell’allargamento: alla grande, sono molto d’accordo. Ma dipende, bisogna stare attenti a dove ci voltiamo. Alla sinistra cattolica? Alla grande: il Pd è nato con la pretesa di mettere a sintesi delle culture. La discussione ci vuole, ma va fatta tutti assieme. Il punto è: dove guardiamo? Verso il centro, dice qualcuno. Il fatto è che quella è una parola che dobbiamo lasciare alla geometria, perché in politica in nessuna parte del mondo esiste il centro: il mondo ormai ha delle discriminanti. Significa stare o di qui o di là». Dove guardare quindi? «Dobbiamo rivolgerci a personalità liberali e civiche».