Beppe Grillo annuncia da un carro funebre un nuovo progetto politico

Beppe Grillo parla da bordo di un carro funebre nel video in cui annuncia la fine del M5s e la nascita di un nuovo progetto politico. Per il fondatore, il Movimento è stato «disintegrato» da Giuseppe Conte, definito un «Mago di Oz» con «sindrome compulsiva di ripetizione a specchio».

«Avete già deciso e io ho già perso. Ma sono ottimista perché questo Movimento aveva una straordinaria identità. Vedere questo simbolo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio. Fatevi un altro simbolo. Il Movimento è stramorto, ma è compostabile: il suo humus non è morto. Ho un idea che vi svelerò dopo. Ma non finisce qui. Andate a votare o andate per funghi: io non mi offendo, non vi conosco neanche più. Ma questo Movimento avrà un altro decorso e meraviglioso, che ci siate voi o no», afferma Grillo sul voto-bis della Costituente.