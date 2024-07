Anche Barack e Michelle Obama hanno dato il loro sostegno a Kamala Harris

Alla fine anche Barack e Michelle Obama hanno appoggiato ufficialmente la candidatura di Kamala Harris con un video pubblicato sui social.

«Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e di fare tutto il possibile per farti vincere queste elezioni e arrivare allo Studio Ovale»: arriva così, alla fine, l’endorsemente degli Obama per Kamala Harris come candidata del Partito Democratico alle prossime elezioni presidenziali americane.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA — Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024

Le parole sono dell’ex presidente Barack Obama, pronunciate in un video durante una telefonata a cui ha partecipato anche sua moglie Michelle. Nel video Harris ringrazia gli Obama per il loro sostegno e per la loro amicizia che dura da decenni. «Michelle, Barack, questo significa così tanto per me. Non vediamo l'ora di compiere questa impresa con voi due, Doug e io. E di uscire, di essere in viaggio», afferma la vicepresidente Usa. «Ma più di tutto, voglio solo dirvi che le parole che avete detto e l'amicizia che ci avete dato in tutti questi anni significano più di quanto io possa esprimere, quindi grazie a entrambi. Significa così tanto. E ci divertiremo anche in questo, non è vero?», ha aggiunto.

L'ex first lady Michelle Obama, dando il suo endorsement alla vicepresidente nella Corsa alla Casa Bianca, dichiara di essere orgogliosa di Harris e si aspetta che le prossime elezioni siano storiche. «Non posso fare questa telefonata senza dire alla mia ragazza, Kamala, che sono orgogliosa di te. Sarà storico», afferma.