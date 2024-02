Vent’anni fa scendeva su Brescia una strana neve rossastra

Se ripensiamo alle nevicate che negli ultimi vent’anni hanno imbiancato la Pianura Padana, troviamo un po’ di tutto: neve umida, farinosa, sotto forma di «blizzard» con fiocchi di mille dimensioni, a volte superiori ai 3-4 centimetri di diametro. C’è davvero l’imbarazzo della scelta, ma l’episodio del 20-21 febbraio 2004 merita un ricordo speciale, perché in quell’occasione alcune zone del nord Italia non ammirarono la classica coltre bianca, bensì rossastra.

I meteorologi individuarono con facilità la causa di quel curioso fenomeno: le raffiche di scirocco trasportarono verso il nord Italia una gran quantità di pulviscolo di origine desertica. I minuscoli granelli furono inglobati dai fiocchi, che si fecero notare per le sfumature insolite soprattutto in Piemonte e nella parte occidentale della Lombardia. A Brescia nella notte fra il 19 e il 20 febbraio caddero circa 10 centimetri di neve, mentre in cima al monte Maddalena l’accumulo superò i 60 centimetri.

In città la mattina del 21 febbraio fu accompagnata da una pioggia battente, ma le forti correnti sciroccali regalarono ai bresciani un risveglio dal sapore «marziano», come potete vedere dalla suggestiva fotografia scattata in quell’occasione da Nicola Gelfi, responsabile delle stazioni meteorologiche installate sul colle Cidneo e presso l’istituto Pastori.

Tornando al presente, ecco la soluzione dell’ultimo meteoquiz: dal 1° dicembre a oggi abbiamo vissuto solo sette giornate più fredde della media. Un bilancio desolante, frutto di un inverno davvero irriconoscibile.

Provate a indovinare qual è stata, negli ultimi tre mesi, la temperatura più alta rilevata a Brescia.