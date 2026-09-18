Giornale di Brescia
Abbonati
Passione Meteo
Passione MeteoGDB+

In arrivo un fine settimana stabile e caldo

Settembre, mese di transizione per eccellenza, ci sta proponendo un menù meteorologico piuttosto vario

Riccardo Paroni

Il cielo sopra Mompiano in un giorno di questa settimana
Il cielo sopra Mompiano in un giorno di questa settimana

Dopo la prima decade più calda di tutta la nostra serie storica, le temperature si sono ridimensionate, pur tra alti e bassi: otto giorni fa si è verificato un vero e proprio crollo termico, seguito da una nuova parentesi calda e da un’altra, breve rinfrescata, che ieri ha impedito alle massime di superare i 23-24°C.

Finora, secondo l’osservatorio di Ghedi, abbiamo vissuto dodici giornate più calde della media, quattro nella norma e solo una più fredda della media. Per quanto riguarda la pioggia, il bilancio è indubbiamente generoso, almeno per quanto riguarda la parte centro-settentrionale della provincia: in città, dal 1° settembre ad oggi, sono caduti oltre 150 millimetri, un accumulo di tutto rispetto.

Ed ora? Le previsioni annunciano un fine settimana stabile e piuttosto caldo, senza picchi eccessivi. Le temperature massime dovrebbero superare i 26-27°C, mentre le minime saranno piacevolmente fresche, come è normale che sia in questo periodo dell’anno. La classica estate settembrina.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
previsionitemperaturecaldo

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Rivista BiesseRivista Biesse

Nel numero di settembre e ottobre, in primo piano, la demolizione delle mura venete della città.

SCOPRI DI PIÙ
Delitti Bresciani, il podcast del GdBDelitti Bresciani, il podcast del GdB

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali

ASCOLTA
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ