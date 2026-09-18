In arrivo un fine settimana stabile e caldo

Dopo la prima decade più calda di tutta la nostra serie storica, le temperature si sono ridimensionate, pur tra alti e bassi: otto giorni fa si è verificato un vero e proprio crollo termico, seguito da una nuova parentesi calda e da un’altra, breve rinfrescata, che ieri ha impedito alle massime di superare i 23-24°C.
Finora, secondo l’osservatorio di Ghedi, abbiamo vissuto dodici giornate più calde della media, quattro nella norma e solo una più fredda della media. Per quanto riguarda la pioggia, il bilancio è indubbiamente generoso, almeno per quanto riguarda la parte centro-settentrionale della provincia: in città, dal 1° settembre ad oggi, sono caduti oltre 150 millimetri, un accumulo di tutto rispetto.
Ed ora? Le previsioni annunciano un fine settimana stabile e piuttosto caldo, senza picchi eccessivi. Le temperature massime dovrebbero superare i 26-27°C, mentre le minime saranno piacevolmente fresche, come è normale che sia in questo periodo dell’anno. La classica estate settembrina.