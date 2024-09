Settembre è iniziato con un clamoroso record di caldo

Ci sono giornate che entrano di diritto negli annali della storia meteorologica e domenica 1° settembre 2024 rientra senza dubbio tra queste. Il motivo?

Sono state rilevate temperature da record. Lasciamo subito la parola ai dati, che ci permettono di comprendere l’eccezionalità dell’evento: l’osservatorio dell’istituto Pastori, attivo dal lontano 1949, ha rilevato una massima di +35,1°C, battendo così il precedente record, datato 6 settembre 1997, che era di +34,4°C.

Se ci spostiamo a Ghedi, lo scenario non cambia, anzi, si arricchisce di ulteriori record: nella notte fra sabato e domenica la temperatura non è riuscita a scendere sotto i +23,2°C e nel pomeriggio ha raggiunto i +34,1°C. Si tratta della minima e della massima più alte mai rilevate in settembre in oltre settant’anni di serie storica. Clamoroso.

Il bilancio di luglio e agosto

Se non vi bastano i record settembrini stabiliti domenica, ecco il bilancio degli ultimi due mesi: secondo i dati dell’istituto Pastori, il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto è entrato in archivio con una temperatura media di +26,84°C. A conti fatti, si tratta del secondo bimestre luglio-agosto più caldo di tutta la serie storica, alle spalle del 2003. E pensare che qualcuno, nel corso delle ultime settimane, ha avuto il coraggio di negare le anomalie termiche in atto: il caldo in estate è normale, ma solo se resta entro certi limiti, che anche quest’anno sono stati ampiamente superati.

Previsioni e meteoquiz

Dopo tante brutte notizie, eccone una buona: l’ennesima ondata di caldo anomalo di questa interminabile estate è ormai giunta ai titoli di coda. Ieri le temperature hanno perso qualche grado e nei prossimi giorni, in particolar modo tra giovedì e venerdì, l’alta pressione subtropicale farà altri passi indietro, favorendo un ulteriore calo termico.

A tal proposito, ecco la soluzione dell’ultimo meteoquiz: le temperature medie della prima decade di settembre, relative al trentennio 1991-2020, vanno dai +15°C di minima ai +27°C di massima. Se invece parliamo di precipitazioni, va sottolineato il fatto che in questo periodo dell’anno, solitamente, iniziano a farsi avanti le prime perturbazioni atlantiche di stampo autunnale. Il nuovo quiz riguarda proprio una curiosità lessicale legata alla pioggia.