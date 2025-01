Meteo: la classifica degli anni più caldi

Quando si parla di meteorologia e climatologia, l'ultima parola spetta sempre ai numeri, purché si tratti di dati ufficiali, attendibili e verificati. A Brescia e provincia abbiamo la fortuna di poter contare su due serie storiche di tutto rispetto, che ci permettono di analizzare la situazione con oggettività: la prima è frutto dei dati dell’osservatorio installato presso l’istituto Pastori, operativo dal lontano 1949. Vi proponiamo la classifica degli anni più caldi, fornita da Nicola Gelfi, responsabile della stazione meteorologica cittadina: sul primo gradino del podio troviamo, imbattuto, il 2022, con una media di +15,55°C, seguito dal 2023 (+15,38°C) e dal 2003 (+15,29°C). Al quarto posto si colloca il 2024, con una media di +15,25°C.

Se ci spostiamo a Ghedi, dove è in funzione un’altra stazione meteorologica di grande importanza, attiva dal 1951, il quadro cambia leggermente, regalando all’anno appena concluso il terzo posto. Ecco la classifica: svetta il 2023 (+15,39°C), seguito dal 2022 (+15,29°C) e dal 2024 (+14,89°C). I numeri sono diversi ed è normale che sia così, dato che parliamo di località piuttosto distanti tra loro, ma la conclusione è la stessa: abbiamo vissuto uno degli anni più caldi dall’inizio delle rilevazioni, ovvero dal secondo dopoguerra.

Febbraio e agosto i mesi più anomali

Entrando nel dettaglio dei dati di Ghedi, scopriamo che su questo risultato pesano in particolar modo un mese di febbraio eccezionalmente mite ed un agosto bollente. Con scarti meno eclatanti, sono stati più caldi della media anche gennaio, marzo, luglio, ottobre e dicembre. Aprile, maggio, giugno e settembre sono invece entrati in archivio con temperature nella norma, mentre novembre è stato l’unico mese più freddo della media. Non serve la sfera di cristallo per prevedere i commenti di chi, anche stavolta, si ostinerà a negare il cambiamento climatico in atto. Poco importa, ma è davvero desolante dover constatare l'incapacità di prendere atto di una semplice classifica, stilata sulla base di dati certi e inequivocabili.

Leggi anche Va in archivio il mese di febbraio più caldo di tutta la serie storica bresciana

Il meteoquiz

A proposito di temperature, ecco la soluzione dell’ultimo meteoquiz: in città la temperatura più bassa rilevata l’anno scorso è stata di -4,8°C, mentre il picco più alto ha raggiunto i +37,3°C. Per il primo quiz del 2025 facciamo un tuffo nel passato e vi chiediamo di ripensare a ciò che accadde quarant’anni fa, pochi giorni prima della celebre nevicata. Il 1985 iniziò con temperature eccezionalmente basse, frutto di una storica ondata di freddo.